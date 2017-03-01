المربع الذهبي لدوري السلة الأربعاء المقبل

علي معالي (دبي)

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تقديم موعد مباريات المربع الذهبي لدوري الرجال «دوري مجموعة دبي للعقارات»، 24 ساعة لتقام الأربعاء 8 مارس بدلاً من 9 مارس، حيث تم تحديد مكان مباراتي نصف النهائي، بلقاء الأهلي مع الوصل بصالة الأهلي والشباب مع الشارقة بصالة الشباب في السابعة والربع مساء، على أن تقام مباراتا العودة يوم 12 مارس بلقاء الوصل مع الأهلي في الوصل، والشارقة مع الشباب بالشارقة في السابعة والربع، وفي حال تحقيق التعادل بين الفريقين يتم الاحتكام لمباراة ثالثة يوم 15 مارس.

وتم التأكيد على موعد مباراة الذهاب بنهائي البطولة يوم 19 مارس، على أن تكون العودة يوم 23 مارس، وفي حال التعادل يتم الاحتكام لمباراة ثالثة يوم 26 مارس.

وفيما يخص إقامة مباريات الترتيب من 5 إلى 7 بنفس نظام المرحلة الثانية الذي يقام بنظام سلسلة مباريات بست أوف 3، للفريق المتقدم بالترتيب في المرحلة الأولى، وتقام المباريات الأولى (خارج ملعب الفريق المتقدم بالترتيب) ولتكون المباريات كالتالي: بني ياس مع النصر بصالة بني ياس 9 مارس الجاري، والنصر مع بني ياس بالنصر 13 مارس إن وجدت، ويوم 16 مارس الفائز من النصر وبني ياس مع الشعب، وتقام مباراة العودة إن وجدت 20 مارس بصالة الشعب.

وقرر الاتحاد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم الأربعاء 29 مارس بمقر الاتحاد بدبي.

من جانب آخر بدأت أندية المربع الذهبي ترتب الأوراق بشكل مكثف، حيث أكد المنجي بن منصور مدرب الأهلي أنه سيتم الاكتفاء بمباريات ودية داخلية فقط لعدم إمكانية الذهاب لمعسكرات خارجية في هذا التوقيت، لأسباب مختلفة منها عدم إمكانية حصول إجازات للاعبين.

وقال: الأهلي جاهز بكل عناصره المحلية والمحترف الأجنبي والتدريبات ستكون على فترتين صباحية ومسائية، وهناك إصرار كبير من اللاعبين على المنافسة على لقب الموسم».

أما عدنان الخيال مشرف السلة بنادي الشارقة، والذي يلتقي فريقه مع الشباب، فقال «المباراة غاية في القوة والندية، خاصة أن المنافس لديه أفضل لاعب محترف بالأندية حالياً من وجهة نظري وهو الأميركي تايلور، كما أن الشباب لديه خبرة البطولات الكبيرة، ودون شك فإن المعسكر الذي يقيمه حالياً في قطر ستكون له ثماره على اللاعبين.

وأضاف: لم نستطع إقامة معسكر خارجي لظروف دوام اللاعبين، وسيتم الاكتفاء بعدد مباريات ودية قد يصل إلى 4 مباريات مختلفة للوصول باللاعبين إلى حالة فنية وبدنية جيدة قبل لقاء الجوارح.