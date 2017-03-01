اتفاقية رعاية مزدوجة تدعم رالي دبي الصحراوي

دبي (الاتحاد)

قدمت كل من مجموعة عبدالواحد الرستماني ونيسان الشرق الأوسط دعماً كبيراً لرالي دبي الصحراوي بتوقيع اتفاقية رعاية مع نادي الإمارات للسيارات، الجهة المنظمة للرالي، الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية «فيا»، وفاتحة جولات بطولة العالم للدراجات النارية «فيم»، والذي ينطلق الأربعاء المقبل.

وبحسب الاتفاقية، ستقوم نيسان بوضع أسطول من سيارات نيسان باترول في خدمة اللجنة المنظمة ومسؤولي الاتحاد الدولي لاستخدامها في تسهيل مهمة تنظيم وتنسيق ومتابعة مجريات السباق.

وقع الاتفاقية كل من خالد الرستماني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عبدالواحد الرستماني ممثلاً للعربية للسيارات، الموزع الرئيسي لماركة نيسان في دبي والإمارات الشمالية، وسمير شرفان المدير التنفيذي لنيسان الشرق الأوسط، ومحمد بن سليم رئيس نادي السيارات، رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية.

وسيضم الرالي، الذي يشهد مشاركة حشد كبير من مختلف فئات السائقين والدراجين من منطقة الشرق الأوسط ومختلف بقاع العالم، ثلاث مراحل خاصة تحمل اسم «عبدالواحد الرستماني ونيسان» بمسافة 90 كلم و82 كلم على التوالي في 10 مارس، وواحدة مسافتها 174 كلم تقام في اليوم التالي.