مسيرة المشي في حتا تعزز النشاط البدني

حتا (الاتحاد)

خطفت مسيرة المشي في حتا التي نظمها مجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، الأضواء أمس الأول، بمشاركة أكثر من 3000 شخص من مختلف فئات المجتمع من أهالي منطقة حتا والمناطق المحيطة لها، الذين سارعوا للمشاركة في هذه الفعالية تعبيراً عن حبهم للرياضة والنشاط البدني.

وتأتي هذه الفعالية امتداداً للحملة التطويرية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بجميع مرافق حتا والتي تتضمن تطوير المرافق الرياضية والاقتصادية والسياحية والخدمية وشبكة الطرق، وتحويل حتا إلى وجهة جاذبة لجميع الفعاليات في مختلف المجالات، وخاصة الرياضية منها.

وانطلقت المسيرة من أمام حديقة التلة وسط منطقة حتا، مارة بأشهر الوديان بالمنطقة وبين أحياء المدينة، حتى انتهت في نادي حتا لمسافة ثلاثة كيلومترات، وتميزت بمشاركة فئات مجتمعية متعددة، أهمها كبار السن والعنصر النسائي من العائلات بمختلف الأعمار، كما سجلت الفعالية مشاركة متميزة من الدوائر الحكومية منها: بلدية دبي وشرطة دبي وجمارك دبي وهيئة الطرق المواصلات وهيئة الصحة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والدفاع المدني وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب وإدارة مراقبة المنافذ البرية والحدود، وجمعية الثقافة والفنون بحتا، ومركز ميثاء بنت راشد آل مكتوم للمعاقين، بالإضافة إلى حشد كبير طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة.

وتقدم علي محمد بن عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتا، رئيس شركة كرة القدم، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على اهتمام ورعاية وتوجيهات سموه لتطوير منطقة حتا والارتقاء بكل مرافقها وبنيتها التحتية، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على توجيهات سموه بإطلاق «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية».