الشباب يُلحق الهزيمة الأولى بالعين المتصدر

أسامة أحمد (الشارقة)

ألحق الشباب الهزيمة الأولى بالمتصدر العيناوي بنتيجة 2/3 في المباراة التي تم تقديمها من الجولة 13 لدوري الدرجة الممتازة، والتي أقيمت مساء أمس الأول بصالة «الجوارح» بعد 82 يوما من انطلاق المسابقة لينجح «الجوارح» في اصطياد عدة عصافير ب«موقعة ديرة» والذي يعد أول فريق يوقف القطار العيناوي عند المحطة 13 واضعا حدا لانتصاراته في الدوري محولا تأخره 1/ 3 إلى فوز 3/ 2 بعد مباراة ماراثونية جاء شوطها الأول شبابيا شكلا ومضمونا، حيث كان التكافؤ العنوان البارز في بقية الأشواط، فيما شهد شوطه الخامس إشهار البطاقة الحمراء من حكم المباراة للجزائري شيخي أجنبي الشباب بسبب اعتراضاته على طاقم التحكيم.

شهدت المباراة الظهور الأول للمصري أحمد مصطفى مدرب العين الجديد، والذي تم التعاقد معه بدلا من الأرجنتيني خوان الذي تقدم باستقالته.

نتيجة المباراة رفعت رصيد الشباب إلى 29 نقطة والعين إلى 33 ليتقلص الفارق بين المتصدر العيناوي والوصيف الشبابي إلى 4 نقاط.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الدوليين بدر حبيب ومحمد أحمد الشامسي.

وعقب نهاية المباراة مباشرة ومن صالة «الجوارح» توجه العين إلى مطار دبي للمغادرة إلى الدوحة من أجل الدخول في معسكر تحضيري يمتد لمدة ستة أيام، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في البطولة الخليجية في نسختها رقم 36 التي تستضيفها الدوحة وتنطلق منافساتها الأربعاء المقبل، وتشارك فيها سبعة أندية هي: العربي والريان من قطر والهلال السعودي والعين الإماراتي والأهلي ودار كليب من البحرين والسلام العماني.

ويترأس بعثة العين عبدالله الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية والتي تضم بجانبه عبدالله زويد إداري الفريق والمدرب المصري الجديد أحمد مصطفى و15 لاعباً هم وليد ثاني بلال، خميس عبدالله إبراهيم، محمد عبدالعزيز شمل، جمال حمد الشامسي، سعيد علي حمود، عبدالله علي سيف، عادل محمد عطا الله، عادل عتيق حسن، محمد سليمان الظاهري، محمد سالم البادي، محمد عبدالله فيروز، مبارك خليفة سويدان، سالم جوهر الكعبي والمحترف الصربي فلاديمير فيما سينضم خالد محمود للمعسكر اليوم.

ويلتحق بالبعثة في الدوحة اللاعب القطري جواو والذي كان يلعب لفريق نادي الشرطة القطري وتعاقد معه العين للمشاركة معه في هذه البطولة التي تنص لائحته بالسماح لكل فريق بتسجيل لاعب أجنبي وآخر خليجي.

جدير بالذكر أن العين يستهل مشواره في البطولة بمواجهة الهلال السعودي الأربعاء المقبل، فيما يخوض مباراته الثانية يوم الخميس المقبل أمام العربي القطري على أن يلعب مباراته الثالثة السبت 11 مارس أمام السلام العُماني، ويؤدي مباراته الرابعة الثلاثاء 14 مارس أمام دار كليب البحريني ومباراته الخامسة الأربعاء 15 مارس أمام الريان القطري، ويختتم مشواره في البطولة بلقاء الأهلي البحريني يوم الجمعة 17 مارس.