2500 متسابق في «أبوظبي الدولية للترايثلون»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يتقدم 92 من الرياضيين في العالم 2500 مشارك في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون، التي تدشن فعالياتها في نسختها الثالثة على حلبة ياس غداً بمنافسات اليافعين، وتختتم بعد غدٍ، وتتصدر لائحة المشاركين في البطولة، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، نخبة من ألمع الرياضيين يتنافسون على لقب البطولة، التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، وتضم قائمة النخبة عدداً من الرياضيين النجوم الحائزين على عدد كبير من ألقاب بطولة العالم والميداليات الأولمبية، بما في ذلك 353 لقباً في سلسلة بطولات الاتحاد الدولي.

وتبدأ منافسات السيدات بمشاركة 6 من أفضل 10 سيدات في عالم الرياضة يتصدرن التشكيلة في بطولة أبوظبي، ومن بينهن البطلة البريطانية المميزة جودي ستيمبسون، حاملة لقب بطولة أبوظبي، واليابانية آي أويدا، المصنفة ثالثة عالمياً، والبطلتان الأولمبيتان الأميركيتان كاتي زافيرس وسارة ترو، والنيوزلندية أندريا هيويت المصنفة سادسة عالمياً، والأسترالية تشارلوت ماكشين المصنفة ثامنة عالمياً.

أما سباق الرجال، الذي يقام السبت، فيشهد عودة أربعة من أبرز نجوم هذه الرياضة الذين شاركوا في النسخة الماضية، للمنافسة على لقب البطولة لهذا العام، يتقدمهم الإسباني ماريو مولا، ومواطنه فرناندو ألارزا المصنف ثالثاً عالمياً، والبطل الأولمبي البرتغالي خوان سيلفا، والجنوب أفريقي ريتشارد موراي المصنف خامساً عالمياً، كما تضم القائمة البطل الأولمبي الجنوب أفريقي هنري شومان، الحائز على الميدالية الأولمبية البرونزية والمصنف رابعاً عالمياً، والبطل المفضل لدى الجمهور هافيير جوميز، حامل لقب بطولة العالم لخمس مرات والحائز على الميدالية الأولمبية مرتين.

جاء الكشف عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق ياس فيسوري أمس، وحضره طلال الهاشمي، مدير الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي، وجاري ماريشا مدير البطولة، وعدد من النجوم.

وقال الهاشمي: يفخر مجلس أبوظبي الرياضي باستضافته لهذا الحدث المميز من جديد، واستقطابه نخبة الرياضيين وآلاف المشاركين في سباقات الفئات العمرية والرياضيين الصغار من مختلف أنحاء العالم، ويسرنا أن نشهد تطور هذا البطولة وتميزها عاماً تلو العام، وأن نشهد نمواً بنسبة 39% في عدد المشاركين مقارنة مع النسخة الافتتاحية للبطولة عام 2015.

وأضاف: يمثل الترايثلون كل ما نتطلع إلى تحقيقه للمجتمعات في الإمارات، إنها رياضة تستقطب وتستضيف الجميع من مناحي الحياة كافة، بصرف النظر عن العمر والجنس والجنسية والقدرات البدنية، وذلك بغية الوصول إلى الشعور الرائع بالإنجاز في إطار أسلوب الحياة الصحي.

من جانبه، قال جاري ماريشيا: ستحتدم المنافسة بين أسرع رياضيي العالم الذين سيجتمعون للمرة الأولى في هذا الموسم على المسار الجديد كلياً، وجميعهم يضعون الفوز بلقب البطولة نصب أعينهم، أما في سباقات الهواة، فقدت شهدت المسافة الأولمبية نمواً ملحوظاً من حيث عدد الرياضيين الراغبين في الاشتراك فيها، وذلك مع ازدياد المهتمين بهذه الرياضة التي شهدت نمواً كبيراً في شعبيتها في المنطقة مؤخراً، وتتألف المسافة الأولمبية في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون من 1500 متر للسباحة، و40 كلم للدراجات، و10 كلم للجري.

وأضاف: عندما انطلقت بطولة أبوظبي عام 2015، شهدت مسافة «سبرنت» أكبر عدد من المشاركين بين المسافات الثلاث المتاحة، وتدل صدارة المسافة الأولمبية، من حيث عدد المشاركين هذا العام، على مدى تقدم رياضة الترايثلون ونموها في المنطقة خلال ثلاث سنوات فقط، حيث يرغب الرياضيون الهواة في خوض سباق أطول كلما ازدادوا انخراطاً في هذه الرياضة وإعجاباً بها، كما تعتبر زيادة عدد المشتركين بشكل عام دليلاً على نمو رياضة الترايثلون، حيث أصبحنا نشهد عودة المشاركين إلى بطولة أبوظبي في كل عام لخوض هذه التجربة الفريدة التي لا تُنسى.