10 ألعاب تمثل الإمارات في «خليجي المرأة» بقطر

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية أمس بمقرها في دبي، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الاتحادات الرياضية لمناقشة استعدادات الفرق المشاركة في الدورة الخامسة لرياضة المرأة التي تستضيفها دولة قطر، خلال الفترة من 7 - 17 مارس الجاري، بمشاركة 500 لاعبة يتنافسن في 10 ألعاب. وترأس الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم، عضو اتحاد الكرة الطائرة رئيس اللجنة النسائية وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية وعدد من ممثلي اتحادات الألعاب الـ 10 المشاركة في فعاليات الدورة وهي ألعاب القوى، وكرة الطاولة، والمبارزة، والشطرنج، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، والتايكواندو، والرماية، والبولينج.

وتقدم الحضور في بداية الاجتماع بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمه المستمر لبنات الإمارات في مختلف المحافل والمناسبات الرياضية، مؤكدين رغبتهم التامة في حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات من أجل رفع علم الإمارات على منصات التتويج.

وقدم أحمد الطيب شرحاً مفصلاً عن كل ما يخص الدورة، حيث استعرض مسيرتها منذ انطلاقها 2008 بدولة الكويت حتى النسخة الأخيرة بعمان 2015، والمنشآت الـ 5 التي ستقام عليها الدورة وهي قبة أباير، حيث تستضيف منافسات كرة السلة والكرة الطائرة والتايكواندو وكرة الطاولة والمبارزة، فيما تقام منافسات ألعاب القوى بنادي قطر الرياضي، والبولينج بمجمع البولينج، والرماية بميدان لوسيل للرماية والقوس والسهم، وكرة اليد والشطرنج بنادي السيدات بمنطقة أسباير.

وقدم الطيب لمحة عامة عن البرنامج الزمني لمعظم المسابقات، والخدمات التي ستقدمها اللجنة المنظمة للوفود المشاركة بالإضافة إلى مقر سكن الوفود، وكل ما يتعلق بعمل لجنة المواصلات، اللجنة الإعلامية، اللجنة الطبية.

ويفتتح منتخبنا الوطني لكرة اليد مشاركاتنا في الدورة الثلاثاء المقبل، ثم يعقبها في اليوم التالي منافسات الطائرة والمبارزة والشطرنج، على أن تستمر المسابقات حتى يوم السابع عشر من الشهر نفسه.

من جانبها، أكدت الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم، أن المشاركة في تلك التظاهرة الرياضية تعد محطة إعداد قوية لكل الفرق الوطنية لما هو قادم من استحقاقات أخرى، مشيرة إلى أن بنات الإمارات اعتدن دائما على تمثيل وطنهم بصورة مشرفة دون النظر إلى أيه عوامل أو صعوبات، ليضربن أروع النماذج في البذل والعطاء والعمل الجاد الذي سيحقق الفائدة المرجوة، ويضمن الحصول على النتائج المنشودة.