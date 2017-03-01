تكريم الفائزين في الفعاليات الرياضية العاشرة بـ «الداخلية»

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت وزارة الداخلية الفرق الفائزة والفائزين المشاركين، ضمن الفعاليات الرياضية العاشرة التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي لمنتسبي قطاعات وإدارات وزارة الداخلية بأبوظبي، وذلك في حفل أقيم مؤخراً في قاعة الاتحاد بمقر كلية الشرطة.

وقال العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن تنظيم الفعاليات الرياضية للعام العاشر على التوالي لمنتسبي الوزارة، يأتي بفضل دعم القيادات الشرطية المستمر لتوفير سبل النجاح للفعاليات ومد جسور التواصل والانسجام بين أبناء الأسرة الواحدة، لافتاً إلى حرص اتحاد الشرطة على رفع مستوى المشاركة وتوعية جميع العاملين بالوزارة بأهمية الرياضة من أجل تكوين عناصر شرطة قادرة ذهنياً وعقلياً ونفسياً على أداء مهامها على أكمل وجه.

وعبر عن شكره للقيادة الشرطية على دعمها الكبير للفعاليات، ومتابعتها المستمرة للأنشطة، وحرصها على تذليل العقبات كافة التي واجهت اتحاد الشرطة في تنظيم هذه الفعاليات، مشيداً بتعاون مختلف القطاعات ومشاركتها الإيجابية في هذه الفعاليات واستمراريتها، ما كان له عظيم الأثر في تحقيق الأهداف والتطلعات التي يسعى لها اتحاد الشرطة.

وكرم الفائزين العميد علي سعيد الزيودي مدير إدارة تنفيذ الأحكام وشؤون النزلاء بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية بحضور العقيد عارف الريس مدير إدارة الاتحاد وعدد من الضباط ومنسقي الفرق المشاركة في الفعاليات الرياضية.

وشارك في الفعاليات الرياضية والثقافية 6 قطاعات هي «الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية» و«وكيل الوزارة» و«الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ» و«الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة» و«القيادة العامة للدفاع المدني»و« كلية الشرطة».

وأكد العميد الزيودي في كلمته حرص القيادة الشرطية على الاهتمام برياضة الشرطة، تماشياً مع استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بنشر الرياضة بين كافة منتسبيها والاهتمام بممارستها لما لها من أثر إيجابي كبير على صحة عنصر الشرطة وتنمية قدراته البدنية والنفسية والذهنية بما يمكنه من القيام بمهامه الوظيفية على أكمل وجه.

وقال: التكريم يأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تشجيع المتفوقين والمتميزين لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات العمل الشرطي، وإيماناً من القيادة الشرطية بدور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، لما لها من دور في غرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين جميع منتسبي وزارة الداخلية، وتعميق أواصر التعاون والألفة والمحبة والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع منتسبي الوزارة.

وقام العميد الزيودي بتوزيع الكؤوس والهدايا التذكارية على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى والمشاركين الفائزين في جميع المسابقات الرياضية والثقافية.