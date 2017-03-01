إشادة عالمية بإطلاق بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات

حسن رفعت (نيودلهي)

حظي الإعلان عن تنظيم الإمارات لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات بردود أفعال واسعة في أروقة بطولة كأس العالم المقامة حالياً بالهند، وتلقت أسرة الرماية الدولية الإعلان عن البطولة بارتياح بالغ، وقدمت الأسرة الدولية رسالة شكر وتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأبدى المكسيكي اليجاريو فاسكنز رانا، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، إعجابه الشديد بالفكرة الرائعة والرائدة والأهداف السامية التي سوف تنظم البطولة من أجلها.

وأشاد اليجاريو بمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، منوهاً بأن الإمارات اعتادت على أن يكون لها السبق، سواء في إطلاق مثل هذه المبادرات، أو احتضان كؤوس ونهائيات كؤوس العالم، أو البطولات الآسيوية والعربية.

وأشار إلى أن تنظيم بطولة للسيدات بهذا الحجم، يأتي ترجمة لتوجهات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية وهو ما أسعدنا، وقال: لا نتردد لحظة في إسناد مهمة تنظيم أي بطولة عالمية إلى الإمارات، لأنها أسهمت في إنجاح أنشطتنا المختلفة، وتحرص دائماً على المشاركة الإيجابية في كل البطولات، وبالفعل سوف تنظم نهائي كأس العالم 2018 وكأس العالم 2019، وكلنا ثقة في نجاح البطولتين كما تعودنا».

وأضاف: «ما وجدناه في الإمارات من حسن استقبال وحفاوة ليس لأسرة الاتحاد الدولي، بل والمشاركين، من منظمين وأجهزة فنية وإدارية ورماة، هو محل تقديرنا، علاوة على العلاقة الأخوية التي تربطنا بالدكتور أحمد ناصر الريسي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي».