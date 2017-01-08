«الزعيم» يصطاد «العميد» ويعزز صدارته لدوري الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

عزز «الزعيم» صدارته لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بعبوره «العميد» مساء أمس الأول 3/ صفر في عقر داره ضمن مباريات الجولة الخامسة بعد مباراة جاءت شكلاً ومضموناً بنفسجية لينجح العين في اصطياد جميع عصافير المباراة بحجر واحد، مؤكداً تفوقه ليغرد في الصدارة منفرداً بـ«العلامة الكاملة» 15 من 15 بفوزه في مباريات خمس على عجمان وبني ياس والجزيرة والشباب والنصر.

جاءت مباراة النصر والعين من طرف واحد حيث لم يجد «الزعيم» أدنى صعوبة في تعزيز صدارته، فيما تحسن أداء المنافس في الشوط الثالث ليتعادلا 12/12 ليعود «البنفسج» وينجح الفوز بمحصلة هذا الشوط، وبالتالي النتيجة النهائية للمباراة التي رفعت رصيده إلى 15 نقطة فيما تجمد رصيد «الأزرق» عند نقاطه الـ6 نقاط، أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الدولة وعلي سالم.

وبالصالة الخضراء استعاد «الجوارح» نغمة الفوز بعبور «السماوي» بنتيجة 3/ صفر ليلحق الهزيمة الثالثة ببني ياس رافعاً رصيده إلى 9 نقاط، وتجمد رصيد «السماوي» عند نقطتين.

وبصالته تجاوز «الإمبراطور» هبوطه الإضراري في الجولة الرابعة بعبوره حتا بنتيجة 3/ صفر رافعاً رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني متفوقاً على الشباب والجزيرة بفارق نقطة، والذين لعبا 4 مباريات في مقابل 5 للأصفر الوصلاوي، فيما تجمد رصيد الفريق الحتاوي عند 3 نقاط.