الأفعى.. حارسة الماء في الإمارات قديماًً

لولوة المنصوري

يدهشني حضورها! في أغلب أشكال الفن الأولى التي مارسها الإنسان على أرض الإمارات منذ العصر الحجري القديم، حين عُثر عليها في عدد من المواقع الأثرية في الدولة سواءً على أحجار غرينية نهرية، أو ملتوية على جرة ماء، إنها الحيوان الملتصق بالماء والبئر، يحظى بقوة مغناطيسية نادرة في تجسيد الصراع بين النور والظلام، الخير والشر، العطش والرواء، المرض والشفاء. إنها الأفعى... ملكة الكاريزما والسحر نجدها حاضرة على الحجر القديم كرسم طبيعي متكرر، كتلك الصخور التي أصابها الكثير من التلف وسوء الحفظ وآثار الزمن والتي عثر عليها في مدافن أم النار، والهيلي، حيث يهيمن عليها الرسم الأفعواني كرمز غامض برز بحفر لخنجر، على ما يبدو، رسوم متكررة لأيادٍ وأقدام وأطفال بالغين على هيئة ثعابين.

بدأت أتساءل عن خيال الإنسان القديم، وروحه التي تنغمس في جوهر المخلوقات وتخلق تفاهماً صمتياً مع طبيعتها وأجسادها، تقدّسها مهما بلغت من بشاعة وشر. ذلك الإنسان الأكثر تحرراً وشجاعة في فهم الوجود، بخياله ونظرته التي ينبثق منها تنوع المعنى الدلالي للأشياء والكائنات، لم ينظر للأفعى من زاوية الخوف والخراب فحسب بوصفها مخلوقاً تسكن فيه الأرواح الشريرة وإنما هي حارسة عالمه الأرضي المادي، حارسة ينابيع الحياة والخلود والقوة البدئية في الكون، امتد هذا الدور ليؤدي نفس الوظيفة في عالم مفارق هو عالم الغيبيات، عالم الروح الطيبة أو (المؤمنة)، رأى في الأفعى قدرات خارقة تعد الأساس الأول لصياغة الأساطير والعبادة من حولها، عبد الأفعى لذاتها، لمنفعتها وألفتها وقوتها، أو عبدها بوصفها ممثلة لروح الإله المعبود أو الأرواح بصفة عامة.

أغلب الظن وحسب ما نقش من أفاع على الصخور واللقى الأثرية أن الأفعى في الإمارات القديمة عبدها الإنسان البدائي بوصفها المألوف، إما خوفاً منها على عادة الشعوب البدائية التي توجهت بالتقديس إلى الكائنات المخيفة اتقاءً لشرها، أو اعتقاداً أنها تتقمص أرواح الموتى، فهي حارسة تتقمصها روح الأجداد، تحرس الماء والمقدسات وتحمي الإنسان وأملاكه في الأرض.

للأفعى حضورٌ واضح ٌ في ثنائية الحياة والموت، طرد وجلب الشرور والمساعدة في العلاج من الأوبئة والأمراض أو ما يتعلق بطقوس الخصب والنسل، والأهم من ذلك، في دورها الأسطوري في تشكّل المعتقدات الدينية، بحيث لا تكاد تخلو ديانة قديمة من دور مميّز وبارز للأفعى (الأنثى) أو الثعبان (الذكر). إن لكل ثقافة ثعبانها في الأساطير، وغالباً ما ينظر إليه على أنه رمز للحكمة والطب والمعارف السرية والسحر والخلود والتجديد المستمر للحياة، أما الأفعى فهي رمز للإلهة الأم العظيمة والطاقة الكونية المؤنثة.

وعودة إلى تأمل أفعى الحجر والفخار الإماراتي، يولد السؤال الأول، في أي عصر تاريخي انبثقت هذه العبادة وشاعت وباتت واضحة الطقوس والممارسة حتى بلغت ذروتها وتكونها وقمة نشاطها، وما السلسة الزمنية التي مرت بها؟