أداء قوي للاعباتنا.. وهيمنة فرنسية على المراكز الأولى

أبوظبي(وام)

قدمت لاعبات الإمارات أداء قويا خلال منافسات النسخة الثالثة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للتزلج الاستعراضي على الجليد، التي انطلقت أمس الأول تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وتقام منافسات الكأس بمتابعة واهتمام من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات على حلبة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بمشاركة 95 لاعبا ولاعبة من 23 دولة من شتى أنحاء العالم.

وفي اليوم الثاني من المنافسات حلت شيخة الظاهري في المركز الثاني عشر في فئة المبتدئين المتقدمة بإحرازها 30.16 نقطة واستطاعت زميلتها في نفس الفئة أميرة مبارك أن تحقق المركز العاشر برصيد 34.37 نقطة في فئة المبتدئين الأساسية «أ» واحتلت علياء الظاهري المركز الخامس عشر بحصولها على 16.29 نقطة وجاءت مهرة البلوشي في المركز السادس عشر بعد أن حازت على 15.29 نقطة، فيما حصل دياب الدرمكي على المركز الثاني برصيد 24.13 نقطة.

وقدم المشاركون في مسابقة التزلج الحر من فئات الشباب «الذكور» وفئة المبتدئين المتقدمة وفئتي المبتدئين الأساسية «أ» و «ب» عروضا أثارت أعجاب الجمهور واستحسان لجنة التحكيم وتبارى المشاركون فيما بينهم على إبراز أفضل ما لديهم من مهارات فنية وتأدية الحركات الاستعراضية التي تتطلب قدرا كبيرا من الدقة.