أخطر 10 أطعمة تهدد قلبك.. تجنبها !

الاتحاد نت

إذا كنت تريد الحفاظ على صحة قلبك وأوعيتك الدموية لأعوامٍ وأعوام، عليك الابتعاد عن بعض الأطعمة والوجبات الخفيفة التي قد تلحق بك الضرر في هذا الشأن من حيث لا تحتسب، واجعل علاقتك بهذه المواد الغذائية تقتصر على المناسبات فحسب.

1 - شطائر البرغر من سلاسل الوجبات السريعة:

لا توجد حتى الآن علاقة واضحة مُثبتة بين استهلاك الدهون المشبعة والإصابة بأمراض القلب. بل إن تناول اللحم البقري جيد النوعية بكميات معقولة، من ذاك المأخوذ من أبقارٍ تُغذى على الأعشاب، قد يعود بشكل إيجابي على صحة القلب، وذلك كما يقول أطباء يشيرون في الوقت نفسه إلى أنه يبدو أن للدهون المشبعة حيوانية المنشأ أثراً ضاراً بوجه عام على صحة القلب، خاصة إذا ما امتزجت بالكربوهيدرات. ولهذا، يُنصح بتجنب سلاسل الوجبات السريعة التي تميل لاستخدام مكوناتٍ ذات جودة متدنية، وتتبع أساليب طهي غير صحية.

2 - اللحوم المُصنّعة والمقددة:

يمكن أن تكون اللحوم الباردة والمُصنّعة والمقددة غنية بالدهون المشبعة. وحتى الأنواع قليلة الدهون منها، تميل إلى أن تكون غنية للغاية بالأملاح. وينصح الأطباء بألا يزيد الناس من استهلاكهم لهذه الأملاح نظرا لارتباط عنصر الصوديوم الموجود فيها بارتفاع ضغط الدم.