«دي ماسة» بطلة المهرات في «عجمان لجمال الخيل»

أسامة أحمد (عجمان)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ختام النسخة 15 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي.

حضر الختام الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وعدد من المسؤولين.

وانتزعت «دي مميزة» لمربط دبي للخيول العربية ذهبية بطولة المهرات بعمر سنة، فيما حصلت «نجود الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني على الفضية ونالت البرونزية «فجر البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وانتزعت ذهبية المهرات «دي ماسة» لمربط دبي للخيول العربية فيما حصلت «نهاوند الزبير» للشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني على الفضية وفازت «دي حنايا» لأحمد سعيد محمد صياح الهاملي بالبرونزية.