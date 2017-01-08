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بتوجيهات رئيس الدولة

مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ينطلق اليوم فــــــــــي أم القيوين
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تاريخ النشر: الأحد 08 يناير 2017

عبدالله عامر (اللبسة)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ينطلق صباح اليوم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وذلك في ميدان اللبسة بأم القيوين، وتبدأ السباقات بمنافسات سن «الحقايق» في الفترة الصباحية لمسافة 4 كلم.

وتركض المطايا في اليوم الأول على مدى 50 شوطا منها 30 شوطا للفترة الصباحية والتي تبدأ مع أشواط أبناء المنطقة والمحددة بأربعة أشواط، وفي الفترة المسائية 20 شوطا تبدأ مع أشواط القوة والإثارة للتنافس على الرموز لفئتي الأبكار والجعدان وكأس المهرجان وجائزة السيارة رنج روفر ويحصل بقية الفائزين بالأشواط على سيارات وبقية المراكز على جوائز نقدية قيمة.

يذكر بأن المهرجان الذي يقام للعام السادس على التوالي ويستمر لمدة خمسة أيام تدور منافساته لفئات «الحقايق» و«اللقايا» و«الأيذاع» و«الثنايا» و«الحول والزمول» يحصل خلالها الفائزون على 125 سيارة وجوائز نقدية قيمة.

وفي اليوم الثاني تحضر منافسات فئة «اللقايا» لمسافة 5 كلم وعلى مدى 40 شوطا حيث تقام تحديات تنافس نخب الأصايل في الفترة الصباحية على مدى 21 شوطا و19 شوطا في الفترة المسائية ستكون انطلاقتها مع أشواط الرموز والجائزة الكأس والسيارة رنج روفر للأبكار والجعدان.

وفي اليوم الثالث تقام سباقات فئة «الإيذاع» لمسافة 6 كلم وتحضر التحديات على مدى 26 شوطا منها 16 في الفترة الصباحية و10 في المسائية تتقدمها أشواط الرموز، وفي اليوم الرابع ستكون المنافسات مع سن «الثنايا» ولمسافة 8 كلم على مدى 20 شوطا توزعت بين فترتين صباحية ومسائية، وفي آخر أيام المهرجان تحضر فئة الكبار «الحول والزمول» التي خصص لتحدياتها 20 شوطا منها 16 في الفترة الصباحية و4 في المسائية يسدل بعدها الستار على النسخة السادسة. ... المزيد
     
 

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