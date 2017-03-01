بالصور.. اختتام التدريبات النهائية للعرض العسكري «حصن الاتحاد»

عمر الأحمد (أبوظبي)

اختتمت وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة، في القوات المسلحة الإماراتية، أمس، تدريباتها استعداداً للعرض العسكري «حصن الاتحاد»، الذي ينطلق عصر غد الخميس، على كورنيش أبوظبي.

ويظهر العرض قدرة القوات المسلحة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وتنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه، وتتخلله مداهمات حية عدة على أرض الحدث، تقدم صورة واقعية للقدرات والإمكانيات القتالية لقواتنا المسلحة، وعملية لإنقاذ رهائن في عرض البحر، باستخدام أحدث المروحيات العسكرية والطائرات المقاتلة النفاثة وغواصات تمتاز بأعلى معايير التقنيات العسكرية الحديثة. وسيتم نصب شاشات عملاقة على جانبي المنصة الرئيسة للجمهور، ستعرض لقطات مباشرة من قلب الحدث في مياه وشواطئ وأجواء كورنيش أبوظبي، وستكون أبواب العرض العسكري مفتوحة للجمهور.