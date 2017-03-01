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«الوطني» يوصي بإعادة النظر برواتب وحوافز القضاة
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أوصى المجلس الوطني الاتحادي بإعداد خطة تدريبية لاستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة. كما أوصى بإعادة النظر في بداية سلم الرواتب لأعضاء السلطة القضائية والحوافز المقدمة لجعلها بيئة عمل جاذبة للمواطنين، وإطلاق مبادرة لتوطين مهنة الترجمة في وزارة العدل. جاء ذلك في جلسة المجلس الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس بمقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، والتي ناقش فيها « سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين».

وأكد المجلس أهمية ضمان توفير المخصصات المالية لميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، وإدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021 لضمان توفير بيئة سعيدة للمتعاملين والعاملين، وضرورة وجود آليات لقياس رضا فئات المتعاملين مع الوزارة عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة، وتطوير وسائل وآليات تدريب وتقييم أعضاء السلطة القضائية لضمان تقديم خدمات قضائية متميزة، واستحداث آليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة، وزيادة الدراسات والأبحاث القانونية لتحسين وتطوير النظام القضائي حسب أفضل الممارسات العالمية.

حضر الجلسة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وتوجهت الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس- في البداية- بالتحية إلى سفراء الدولة وأفراد القوات المسلحة الإماراتية، وخصت بالذكر الأبطال والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل مد يد العون للمحتاجين، والذين دافعوا عن كرامة الأمة وأمنها، مؤكدة أن أسماءهم ستبقى في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه بما قدموه من تضحيات شامخة في سبيل واجبهم الوطني.

وتوجه المجلس الوطني الاتحادي بخالصِ تَعازيه وصادقِ مُواساتِه لأسرةِ الفقيد جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، والرقيب نادر مبارك عيسى والجندي أول سليمان محمد الظهوري، والرقيب خالد علي غريب البلوشي، سائلاً المولى عز وجل أن يَتغمدَ شهداء الوطن بواسعِ رحمته وَرضوانه، وأن يسكنهم فَسيح جناتِه، وأن يُلهمَ أهلهم الصبرَ والسلوانْ. ... المزيد
     
 

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