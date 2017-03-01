محمد بن زايد: الهيئات الثقافية تعزز تنافسية الإمارات كوجهة سياحية تنقل الوجه الحضاري للدولة

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدور الكبير الذي تلعبه الهيئات الثقافية والسياحية في نقل الوجه الحضاري للدولة، وتعزيز حراكها الثقافي، وإبراز إرثها التاريخي، منوهاً بأن القطاع السياحي محرك مهم في الاقتصاد، وبالتالي علينا العمل على توسيع آفاق الاستفادة من مقومات هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي كوجهة ومقصد سياحي.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى استغلال الفرص الغنية التي تزخر بها الإمارات، سواء في المواقع السياحية، أو الموروث الثقافي والتاريخي، فضلاً عن امتلاكها بنية تحتية وتقنية متطورة، وذلك للارتقاء بالمنتج السياحي المتكامل، وتعزيز دور العنصر البشري المواطن في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.