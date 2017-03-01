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بعد تفعيل قرض شراء الوحدات السكنية بمشروعات عين الفايضة وجبل حفيت وغياثي

«أبوظبي للإسكان»: 850 طلباً لاستبدال أراضٍ بمساكن جاهزة
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تلقت هيئة أبوظبي للإسكان نحو 850 طلباً تقدم بها مواطنون لاستبدال أراض سكنية بمساكن جاهزة في مشروعي عين الفايضة وجبل حفيت في العين و مشروع غياثي في المنطقة الغربية، وأكدت الهيئة أن هذه الطلبات في مراحلها النهائية بعد أن تمت دراستها ومتابعة الاستمرار في الاعتماد حتى وقتنا الحالي، وأكدت الهيئة استعدادها لاستقبال المزيد من المواطنين الراغبين في الاستبدال وتقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة التي تتوافق مع تطلعاتهم.

ويتيح قرض شراء المساكن الجاهزة حصول المواطن على قرض لا يقل عن 500 ألف درهم، ولا يزيد على مليوني درهم لشراء الوحدات السكنية في الإمارة من المخزون المتوافر لدى هيئة أبوظبي للإسكان، ويتم استرداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحدده الهيئة تبدأ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة على القرض، ولا تتجاوز مدة سداده 25 سنة.

وتسعى هيئة أبوظبي للإسكان إلى تعزيز الارتباط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين، وذلك من خلال تفعيل قرض شراء مسكن في كل من مشروع عين الفايضة وجبل حفيت في مدينة العين ومشروع منطقة غياثي في المنطقة الغربية مقابل التنازل عن الأرض السكنية الممنوحة سابقاً وقرض البناء -إن وجد.

يذكر أن مشروع غياثي السكني والذي يتكون من 786 وحدة سكنية، تبلغ مساحة قطعة الأرض لكل وحدة 45*30 كما تبلغ مساحة المسكن 538 متراً مربعاً. ويتكون المسكن من 5 غرف.

كما يحتوي مشروع مجمع جبل حفيت السكني وعين الفايضة على 4 - 5 غرف نوم، وصالات ومجالس، بالإضافة إلى غرفة خادمة موزعة على طابق أرضي وأول، وتمتاز بتصميماتها العصرية التي تلبي احتياجات المواطن، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات المتكاملة، والتي تشمل المباني الخدمية والمرافق العامة كالمساجد والمحال التجارية والحدائق وغيرها، والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية للمجتمعات السكنية المتكاملة وأسس التنمية المستدامة. ... المزيد
     
 

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