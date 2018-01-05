غرامة على الأزواج المتأخرين عن مراسم الزفاف

أ ف ب

سئم كاهن كنيسة صغيرة في جنوب شرق إنكلترا من انتظار الأزواج الذين يتأخرون على مراسم الزفاف، فقرر فرض غرامة قدرها مئة جنيه استرليني (130 دولارا تقريبا) على المتأخرين.



وقد تكلّف غاليا 10 دقائق من التأخير، بحسب ما صرح الأب جون كوربين كاهن كنيستي "بيرستد" و"تورنهام" في منطقة كنت.



ويعفى من هذه الغرامة الأزواج العالقون في زحمات السير على الطريق السريع أو ضحايا حوادث أخرى لم تكن في الحسبان. ويتوجب على كل الأزواج الآخرين تسديد هذه الرسوم التي ستوزّع على عازفي الموسيقى وأعضاء جوقة الترنيم والمكلفين بدقّ الجرس الذين اضطروا إلى انتظارهم، وفق ما نقل عن الكاهن.



واتخذ الأب كوربين هذا القرار بعد حالتي تأخر على حضور مراسم الزواج "بلا أي مبرر أو عذر. فشعر طاقمي بأنه تعرض لسوء المعاملة".

وقد اضطر عروسان لدفع هذه الغرامة في كنيسة "الصليب المقدس" في بيرستد.