اعتقال متهم بقتل شرطيين بألمانيا وملاحقة يمينيين متطرفين

برلين (د ب أ)

اعتقلت الشرطة الألمانية، أمس، الشاب الذي قتل شرطيين دهساً بالسيارة عند أحد الكمائن التي أقامتها، بالتزامن مع حملات دهم وتفتيش شنتها ضد يمينيين متطرفين يشتبه أنهم شكلوا جماعة مسلحة في ولايتي سكسونيا السفلى وتورينجن.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض، أمس، على الشاب وعمره «24 عاماً» والذي قتل رجلي شرطة دهساً بالسيارة أثناء ملاحقتهما إياه، بمدينة مولروزه بولاية براندنبورج شرق ألمانيا.

من جهة أخرى شنت الشرطة الألمانية أمس، حملات تفتيش ضد يمينيين متطرفين يشتبه أنهم شكلوا جماعة مسلحة في ولايتي سكسونيا السفلى وتورينجن.

وذكر الادعاء العام في جوتينجن أنه تم تفتيش خمسة أماكن يمتلكها هؤلاء المشتبه بهم في المدينة وقربها، وكذلك في مدينة أيشسفيلد بولاية تورينجن.

وتحفظت الشرطة على معاول ومعدات حفر وأشياء محظورة، وهواتف جوالة وحواسيب محمولة «لاب توب». وذكر الادعاء العام أنه يحقق ضد 6 أشخاص ينتمون لجماعة تسمى «دائرة أصدقاء تورينجن- سكسونيا السفلى»، ويشتبه أنهم شكلوا جماعة مسلحة.

وقال وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا السفلى بوريس بيستريوس «إن هذه الجماعة المكونة من نازيين تتخذ إجراءات عدوانية بصورة متكررة». وقال «إنهم لا يتورعون عن تسليح أنفسهم لتنفيذ أهداف الجماعة».