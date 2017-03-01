«طالبان» تقتل 12 شرطياً أفغانياً بهجوم في هلمند

كابول (وكالات)

قتل مسلحو حركة «طالبان» 12 شرطيا أفغانيا أمس، في موقع ارتكاز متقدم في لشكركاه بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وقال عبد الأحد سلطان زوي العضو بمجلس إقليم هلمند إن شخصا من مجموعة الجنود متواطئ مع حركة «طالبان» تواصل مع المسلحين وسهل شن الهجوم. وتابع أن منفذ الهجوم «لاذ بعدها بالفرار آخذاً معه كل الذخائر والأسلحة النارية»، مضيفا أن الشرطة أطلقت عملية للبحث عنه.

ووقع الهجوم في وقت متأخر من أمس الأول في موقع متقدم للشرطة بمدينة لشكركاه عاصمة إقليم هلمند. وقال عبد الأحد إن الشخص المتواطئ هرب مع أفراد حركة «طالبان».

لكن ميرزا حسين اليزادا العضو أيضا بمجلس الإقليم، قدم رواية مختلفة للأحداث. وقال إن رجل شرطة اشتبك مع زملائه في وقت سابق من أمس، ثم بعد ذلك لكي ينتقم منهم تواصل مع مسلحي «طالبان»، الذين قتلوا رجال الشرطة وهم نائمون في ثكنتهم.

وأعلنت حركة «طالبان» التي تسيطر على مساحات واسعة من الولاية تبنيها للهجوم. وقال الضابط شير محمد من مركز قريب إن جثث الشرطيين التي غطتها الدماء كانت منتشرة حول الحاجز معظمها تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة.

وتسيطر الحركة على 10 من أصل 14 إقليما في ولاية هلمند التي تنتج 85% من الأفيون، المصدر الرئيسي لتمويل المقاتلين.