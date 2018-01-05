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عمالقة التكنولوجيا يسابقون الساعة لسد ثغرتين أمنيتين
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تاريخ النشر: الجمعة 05 يناير 2018

أ ف ب

من "أمازون" إلى "غوغل" وحاليا "آبل"، تأخذ قائمة الشركات العملاقة في مجال المعلوماتية المتضررة جراء ثغرتين كبيرتين هما "سبيكتر" و"ملتداون" في الاتساع فيما تتسارع وتيرة الخطوات المتخذة للحد من الخسائر.

وكتبت "آبل" المعروف عنها أن منتجاتها عادة آمنة، مساء الخميس على مدونتها الرسمية، أن "كل أنظمة ماك والأجهزة العاملة بنظام آي. أو. اس معنية بهذه المشكلة، لكن ما من هجوم عُلم بحدوثه حتى الساعة".

وتعاني تقريبا كل المعالجات الصغرى المصنعة خلال السنوات العشر الأخيرة في شركات "إنتل" و"ايه. ام. دي" و"ايه. آر. ام"، من ثغرتي "سبيكتر" و"ملتداون".
وما من حاسوب أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي يعمل من دون هذه المكونات الصغرى التي تقوم مقام مركز عصبي يوجه الأوامر للبرامج المعلوماتية.

وتختلف هاتان الثغرتان عن الإنذارات الأمنية التقليدية التي تطال عادة البرمجيات الحاسوبية وليس المكونات الصلبة في الأجهزة.
وتتيح "سبيكتر" و"ملتداون" نظريا النفاذ إلى "نواة" نظام التشغيل المعلوماتي، "وصولا إلى معلومات حساسة مخزنة فيه" مثل كلمات السر، بحسب رسالة توضيحية نشرها الخميس كريس موراليس كبير المحللين الأمنيين في شركة "فيكترا نتووركس" الأميركية للأمن المعلوماتي.
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