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ترامب يحدد خطط الاقتصاد والأمن القومي اليوم

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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

واشنطن (وكالات)

قال مسؤولو البيت الأبيض أمس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف يركز على الفرصة الاقتصادية والأمن القومي ويحدد خططه خلال العام بما في ذلك إصلاح نظام الرعاية الصحية وتعظيم القدرات العسكرية للولايات المتحدة، وذلك خلال عرض خططه قبيل فجر اليوم الأربعاء أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس.

وعلى غرار الرؤساء السابقين في الفترة السنوية نفسها، يلقي ترامب كلمته في الكابيتول بحضور النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والوزراء وقضاة المحكمة العليا، وغيرهم من المسؤولين الأميركيين. ولا يتعلق الأمر فقط بـ«خطاب حول حالة الاتحاد»، فالرئيس سيحاول تحديد الخط السياسي والتشريعي للعام المقبل وتبرير الأولوية العسكرية في الموازنة وإعطاء دفع لإصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن الخطاب الرئيسي لترامب أمام الكونجرس سوف يركز على «تجديد الروح الأميركية ومعالجة التحديات الحقيقية للأميركيين الحقيقيين». وأضاف أن ترامب «سيدعو الأميركيين على اختلاف مشاربهم إلى التكاتف في خدمة مستقبل أكثر قوة وإشراقا لأمتنا».

كما أوضح أن ترامب سيعمل مع فريق من معدي الخطابات ويستخدم معلومات تم جمعها خلال الشهر الأول من ولايته في اجتماعات مع مديرين تنفيذيين ونقابات وعمال وآخرين.

وسوف يحدد ترامب أيضا «الوعود التي قطعها والوعود التي حفظها» مثل مساعي الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ وجهود خلق فرص عمل. كما سيحاول في أول كلمة يلقيها أمام الكونجرس تحسين صورته وشعبيته المتراجعة بإعادة التركيز على القضايا الاقتصادية الجوهرية التي ساعدته في الفوز بانتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي. ... المزيد
     
 

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