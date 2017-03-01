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الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي بالبحرين
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

القاهرة (أ ف ب)

أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط أمس، التفجير الذي استهدف حافلة للشرطة في جنوب مملكة البحرين وأدى لإصابة أربعة شرطيين بجروح. وأعرب أبو الغيط في بيان صدر عن مكتبه عن «تضامن جامعة الدول العربية ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين ودعمها للإجراءات التي تقوم بها حكومة المملكة لمواجهة الأعمال الإرهابية، وحفظ أمن البلاد واستقرارها». وشدد أبو الغيط في بيانه على «رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله». وكانت حافلة لنقل الشرطة تعرضت لتفجير بالقرب من قرية جو، ما أسفر عن إصابة 4 أفراد حالتهم مستقرة.

     
 

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