مؤتمر شرم الشيخ يدعو لخطة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب

شرم الشيخ (وام)

شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري العربي الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ، تحت عنوان «الإرهاب والتنمية الاجتماعية» ونظمته الجامعة العربية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية على مدى يومين برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 150 وزيراً وممثلاً للوفود العربية، والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة.

وضم وفد الدولة الذي ترأسه إبراهيم عبد الملك محمد أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وحسين سعيد الشيخ وكيل الوزارة المساعد بوزارة تنمية المجتمع، وزيد علي العقيل منسق العلاقات الخارجية بوزارة تنمية المجتمع، وناصر الزعابي مدير إدارة الأنشطة الشبابية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعبد الله صالح الحمادي من مندوبية الدولة في القاهرة.

وأكد عبد الملك، أهمية المؤتمر الذي ينم عن مدى الاهتمام بالشباب والتحديات التي تواجه هذا القطاع وأبرزها الإرهاب. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش المؤتمر، إن الإرهاب أصبح قضية عابرة للقارات تمس كل الدول على السواء، مشدداً على ضرورة حماية وتحصين شباب المنطقة من سوء استغلالهم، والعمل سوياً للقضاء على بؤر الإرهاب، وتسخير كل الإمكانات في سبيل حماية الشباب من التطرف. ودعا الشباب العربي إلى أن يكونوا مدركين وواعين لما يدور في المنطقة، والتهديدات التي تزعزع أمنها الداخلي، مؤكداً أن الوطن العربي أمانة في الأعناق، ويجب أن يتكاتف الجميع لحماية شبابه، وتسخير الإمكانات المتاحة في سبيل نشر الوعي الثقافي، والاستفادة من خبرات الدول في التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمعات.

وفي ختام فعالياته، دعا المؤتمر إلى وضع خطة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب، تأخذ بالاعتبار الأبعاد الاقتصادية والثقافية والتعليمية والدينية.