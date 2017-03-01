حبس مقاتل أردني لعامين بتهمة التسلل إلى سوريا

جمال إبراهيم (عمّان)

صادقت محكمة التمييز الأردنية أمس على قرار لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن شاب لعامين بتهمة التسلل إلى سوريا والتحاق بجماعات مسلحة تقاتل ضد النظام. وجاء في حيثيات الحكم أن الشاب المدان تسلل بطريقة غير مشروعة والتحق بفصيل «لواء المعتز» في منطقة درعا قاتل بجانبهم لمدة 6 أشهر إلى أن أصيب بقصف للقوات النظامية وبعدها تمكن من العودة إلى الأراضي الأردنية.

وقضت محكمة أمن الدولة بإدانة الشاب بالحبس المؤقت لمدة 5 سنوات بتهمة الالتحاق بجماعات مسلحة والخروج والدخول من المملكة بطريقة غير مشروعة. ونظراً لوضعه الصحي الثابت بتقارير طبية ولإتاحة المجال له لتصويب مسار حياته، قررت محكمة التمييز تخفيض العقوبة إلى الاعتقال المؤقت لمدة سنتين.