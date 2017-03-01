«فيتو» روسي- صيني ضد عقوبات أممية جديدة على دمشق

عواصم (وكالات)

استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» أمس، ضد قرار في مجلس الأمن تؤيده القوى الغربية ويفرض عقوبات على سوريا بتهمة استخدام سلاح كيماوي في الحرب الأهلية المحتدمة. ونال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد 9 دول مقابل 3 عارضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وأثيوبيا ومصر عن التصويت. وكانت بريطانيا وفرنسا نشرت، أواخر ديسمبر الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة. وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي حملت دمشق المسؤولية عن 3 هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساساً لاتخاذ الإجراءات العقابية بحق الحكومة السورية. واعتبرت روسيا وسوريا استنتاجات اللجنة «غير مقنعة».

كما يقضي مشروع القرار البريطاني الفرنسي بفرض عقوبات ضد 10 كيانات مرتبطة بالضربات الكيماوية، و11 مسؤولاً ضالعين في الهجمات الكيماوية، تشمل تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سوريا إلى دول أخرى. وساندت بكين موسكو باستخدام الفيتو للمرة السادسة بشأن سوريا، بينما استخدمت موسكو حق النقض للمرة السابعة لاحباط قرارات تدين نظام الأسد.

وفي وقت مبكر أمس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفيتو في مؤتمر صحفي مع نظيره في قرغيزستان ألمازبيك أتامباييف، قائلا إن موسكو تعارض فرض أي عقوبات جديدة على النظام السوري لأنها ستقوض جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب الدامية التي تشهدها البلاد. وقال بوتين «بشأن العقوبات ضد القيادة السورية، اعتقد أنها غير ملائمة مطلقاً الآن» مضيفاً «العقوبات لن تساعد عملية التفاوض بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها». وتجري حالياً في جنيف جولة من محادثات السلام بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة تهدف الى إنهاء النزاع السوري.

كما قال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في جنيف أمس، إن طرح القوى الغربية لمشروع قرار بمجلس الأمن لمعاقبة الحكومة السورية بسبب «الاستخدام المزعوم» للأسلحة الكيماوية، سيكون له أثر سلبي على محادثات السلام الجارية. وأضاف جاتيلوف للصحفيين «سيكون له أثر عكسي.. المناخ سيكون سلبياً ليس لأننا سنستخدم الفيتو ولكن لطرح هذا المشروع». من جهتها، اعتبرت المندوبة الأميركية نيكي هايلي أن «مشروع القرار كان مناسباً جداً» مضيفة «إنه يوم حزين في مجلس الأمن عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها». وقالت إن «العالم بات مكاناً أكثر خطورة بالتأكيد بعد هذا الفيتو المزدوج».