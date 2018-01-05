اعتماد 12 شركة تخليص جمركي لتحصيل «الضريبة»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنها اعتمدت حتى يوم أمس، 12 شركة تخليص جمركي بالدولة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل المستوردين غير المسجلين لدى «الهيئة»، وذلك في المنافذ الجمركية عند تخليص البضائع.

وقال خالد البستاني المدير العام لـ«الهيئة» في تصريح لـ«الاتحاد»: إن المستوردين غير المسجلين لدى «الهيئة» يجب عليهم التعامل مع شركات التخليص الجمركي المعتمدة من قبل «الهيئة» فقط، مبيناً أن الشركات المعتمدة هي الوحيدة التي يمكنها تحصيل الضريبة على الواردات في المنافذ الجمركية، وذلك في حال كان المستورد غير مسجل.

وفيما يتعلق بالمستوردين أو الشركات المسجلة لدى «الهيئة» والتي حصلت على رقم ضريبي، فتستطيع الاستيراد والتخليص لبضائعها عن طريق آية شركة تخليص جمركي مرخصة، حيث تقوم بتسديد الضريبة بشكل مباشر من خلال دفاترها في مواعيد محددة على أساس فصلي كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإقرار الضريبي الذي تقدمه الشركات لـ«الهيئة» عن كامل المستحقات الضريبية خلال الفصل المعني.

وأوضح البستاني، أن «الهيئة» قامت باعتماد العديد من شركات التخليص الجمركي، في خطوةٍ منها لمساعدة الأعمال غير المسجلة لأغراض الضريبة على دفع الضريبة المستحقة على الاستيراد من خلال هذه الشركات، ولتسهيل الإجراءات ودعم الأعمال.

وقال: يمكن لشركات التخليص الجمركي كافة التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على الاعتماد، وتقديم خدماتها للمستوردين، حيث يجب على المستوردين التعامل مع شركات التخليص الجمركي المعتمدة من «الهيئة» فقط.

وأوضح أن عشرات شركات التخليص الجمركي العاملة بالدولة، حالياً، في طور الإجراءات للحصول على الاعتماد من «الهيئة»، ونقوم باعتماد الشركات المستكملة للإجراءات، أولاً بأول، حيث كانت «الهيئة» اعتمدت 8 شركات تخليص جمركي قبل بداية العام، ثم اعتمدت 4 شركات أخرى خلال الأيام الأولى من 2018.

وشملت قائمة شركات التخليص الجمركي التي أعلنتها «الهيئة» هي؛ دبي اكسبرس، ويونيون ناشونال، ومؤسسة الشبهانة للشحن والتخليص، وسوق دبي الحرة، وأدسو، والبحار الزرقاء للتخليص، وعبر المحيطات للتخليص الجمركي، ومالترانس الإمارات، وشركة الملاحة الوطنية وكالة الخليج «أبوظبي» المحدودة، وشركة جلف وورلد وايد اكسبرس، وشركة الشرقي للشحن، وشركة رئيس حسن سعدي.