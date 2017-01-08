ريال مدريد يعادل رقم برشلونة بخماسية غرناطة

مدريد (د ب أ)

استأنف ريال مدريد مسيرته في الدوري الإسباني، بفوز ساحق ومتوقع 5 /‏ صفر على غرناطة في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة، ليعادل بهذا إنجاز برشلونة في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، على مدار 39 مباراة متتالية في مختلف البطولات.

وأكد الريال على انطلاقته القوية في بداية العام الجديد، والذي يتمنى الفريق أن يكون امتدادا للمسيرة الرائعة التي قدمها الفريق في 2016،تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وبعدما استهل الريال مسيرته في 2017 بفوز رائع 3 /‏ صفر على أشبيلية، في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا، عادل الفريق أمس إنجاز برشلونة وأصبح بحاجة إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في مباراة واحدة، أخرى ليحقق رقما قياسيا جديدا يضاف إلى رصيد النادي الملكي من الأرقام القياسية.

وعزز الريال صدارته للدوري الإسباني بعد غياب لمدة أربعة أسابيع عن فعاليات البطولة، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية باليابان، إضافة للعطلة الشتوية التي سبقت مباريات هذه المرحلة.