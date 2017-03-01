ميركل تزور مصر غداً وتبحث مع السيسي 5 ملفات مهمة

القاهرة (وكالات)

تزور المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مصر، غداً الخميس، حيث ستلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بابا الأقباط، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلين ألمان عن القطاع الاقتصادي والتجاري، طبقاً لبيان من السفارة الألمانية في القاهرة.

وذكرت السفارة أن محادثات ميركل ستركز على العلاقات السياسية والاقتصادية بين ألمانيا ومصر، وقضايا إقليمية في إفريقيا، والوضع في ليبيا، وسياسة الهجرة، كما تعتزم تناول وضع المؤسسات السياسية الألمانية والمجتمع المدني في مصر. من جانبه، أعرب السفير الألماني في القاهرة يوليوس جيورج لوي عن سعادته بالزيارة قائلاً: «إن زيارة ميركل تعد مؤشراً مهماً على حيوية العلاقات الألمانية المصرية، والتي لا تقتصر على المجالين السياسي والاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل أيضاً اتفاقيات وثيقة بين البلدين في مجالات الثقافة والعلوم والمجتمع المدني».

وقال: «أتمنى أن تعطي الزيارة دَفعات جديدة لهذه العلاقات، وأن تنجح في تحسين أسس عمل المؤسسات الألمانية في مصر. يذكر أن ميركل تزور مصر للمرة الثالثة طوال فترة ولايتها، حيث زارتها من قبل عامي 2007 و2009».