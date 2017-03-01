السيسي يكرم وزير الدفاع الفرنسي

القاهرة (أ ف ب)

منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان في القاهرة وساما رفيعا تقديرا لجهوده ومساهماته في تحقيق «طفرة غير مسبوقة» في التعاون العسكري بين البلدين. ومنذ العام 2015، عززت مصر ترسانتها العسكرية، خاصة بشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وفرقاطة بحرية متعددة المهام من طراز فريم بقيمة تتجاوز 5.2 مليار يورو بالإضافة إلى حاملتي مروحيات حربية من طراز ميسترال بنحو 950 مليون يورو. وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان أمس أن السيسي منح لودريان «وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده ومساهماته في تحقيق طفرة غير مسبوقة في التعاون العسكري بين البلدين».

وصل لودريان، الذي يتوجب عليه ترك منصبه في مايو المقبل بانتهاء ولاية الرئيس فرنسوا أولاند، إلى القاهرة بعد جولة أفريقية شملت تشاد والنيجر ومالي. وشدد الرئيس السيسي في لقائه مع لودريان بحسب البيان على «التعاون بين البلدين الذي وصل إلى مستوى شراكة استراتيجية على كافة الأصعدة، ولاسيما في المجال العسكري». وتباحث السيسي ولودريان حول «آخر تطورات الوضع الإقليمي المتأزم والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب».