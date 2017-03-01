الجيش المصري يصفي 6 إرهابيين في سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس مقتل ستة إرهابيين في مداهمات وقصف جوي على أهداف خاصة بتلك العناصر في شمالي سيناء. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي في بيان أن تلك الأعمال أسفرت أيضاً عن اكتشاف وتدمير جسمي نفقين رئيسين بمنطقة رفح الحدودية وتفجير مخزن وتدمير أربع عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات. وأضاف أن قوات انفاذ القانون شنت حملة موسعة لتمشيط ومداهمة عدة مناطق بشمالي سيناء لضبط العناصر التكفيرية والمشتبه بهم في استهداف وترويع المدنيين من أبناء المحافظة.

.. والجيش الجزائري يصفي 9 إرهابيين

الجزائر (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس ان قوات الجيش قتلت تسعة إسلاميين مسلحين بمنطقة أزفون في ولاية تيزي وزو على بعد 170 كلم شرق العاصمة الجزائرية.