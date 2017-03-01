شيخ الأزهر والبابا: المواطنة والتعايش لمواجهة التطرف

أحمد شعبان ، وام ، وكالات(القاهرة)

شاركت دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الدولي «الحرية والمواطنة .. التنوع والتكامل» والتي انطلقت أمس في القاهرة بتنظيم من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، والذي يستمر 3 أيام بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة. وترأست وفد الدولة في الاجتماع معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ومشاركة كل من معالي الدكتور علي النعيمي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وحمدان المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور‏ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وغبطة البطريريك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة وسماحة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. واتفق شيخ الأزهر والبابا على ضرورة ترسيخ قيم التعايش والمواطنة والسلام كعامل أساسي لمواجهة الفكر المتطرف المستشري في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين بضرورة إبراز مبادئ الإسلام السمحة ونشر قيم التسامح عبر التعاون بين الناس، مؤكدا أن آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة تحض على نبذ العنف والكراهية. وقال الطيب ، في كلمته خلال المؤتمر الدولي «الحرية والمواطنة..التنوع والتكامل» الذي يعقده الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، إن البحث عن الدوافع وراء الإرهاب والمخططين له بات أكثر احتياجا له في المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه من المدهش الترويج للإساءة للإسلام مع تنامي التطرف ، مشيرا إلى «شرذمة» ترفع راية الإسلام وأفرادها يتبادلون اتهامات الخيانة. وطالب الطيب بضرورة تصدي المؤسسات الدينية في الشرق والغرب لظاهرة الإساءة للإسلام ، مؤكدا أن المروجين لظاهرة الإساءة للإسلام يتغافلون عن ضحايا الحروب الأبرياء، لافتا إلى أنه لم يتم التطرق للحديث عن الدين في عمليات ارهابية خاصة في أميركا وايرلندا. وقال: «إن المتأمل المنصف في ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تخطئ عيناه هذه التفرقة اللامنطقية، أو هذا الكيلَ بمكيالين بين المحاكمة العالمية للإسلام من جانب، وللمسيحية واليهودية من جانب آخر، رُغم اشتراك الكل في عريضة اتهام واحدة، وقضية واحدة هي قضية العنف والإرهاب الديني». وتابع «فبينما مرَّ التطرُّف المسيحي واليهودي بردًا وسلامًا على الغرب دون أن تُدنَّس صورة هذين الدينين الإلهيين، إذا بشقيقهما الثالث يُحبَسُ وحده في قفص الاتهام، وتجري إدانتُه وتشويه صورتهِ حتى هذه اللحظة».