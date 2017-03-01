  • الأربعاء 02 جمادى الآخرة 1438هـ - 01 مارس 2017م
  12:43    حادث حريق سيارة على شارع السعادة المتجه نحو دبي مول ومنطقة داون تاون والدفاع المدني في دبي يسيطر على الحريق        12:46    انفجار قوي يهز أرجاء العاصمة الأفغانية         01:20     وقوع انفجار ثان في كابول        01:21     متحدث رسمي: طالبان تقول إنها هاجمت 3 أهداف في كابول وأحدثت خسائر كبيرة في الأرواح         01:26     إسرائيل تهدم مبنى سكنيا فلسطينيا في القدس         01:30     طالبان تقول إنها هاجمت أهدافا في العاصمة الأفغانية كابول         01:38    هجومان ضد الشرطة والاستخبارات في كابول     

الإمارات تشارك في أعمال المؤتمر الدولي «الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل» بالقاهرة

شيخ الأزهر والبابا: المواطنة والتعايش لمواجهة التطرف
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

أحمد شعبان ، وام ، وكالات(القاهرة)

شاركت دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الدولي «الحرية والمواطنة .. التنوع والتكامل» والتي انطلقت أمس في القاهرة بتنظيم من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، والذي يستمر 3 أيام بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة. وترأست وفد الدولة في الاجتماع معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ومشاركة كل من معالي الدكتور علي النعيمي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وحمدان المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور‏ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وغبطة البطريريك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة وسماحة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. واتفق شيخ الأزهر والبابا على ضرورة ترسيخ قيم التعايش والمواطنة والسلام كعامل أساسي لمواجهة الفكر المتطرف المستشري في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين بضرورة إبراز مبادئ الإسلام السمحة ونشر قيم التسامح عبر التعاون بين الناس، مؤكدا أن آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة تحض على نبذ العنف والكراهية. وقال الطيب ، في كلمته خلال المؤتمر الدولي «الحرية والمواطنة..التنوع والتكامل» الذي يعقده الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، إن البحث عن الدوافع وراء الإرهاب والمخططين له بات أكثر احتياجا له في المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه من المدهش الترويج للإساءة للإسلام مع تنامي التطرف ، مشيرا إلى «شرذمة» ترفع راية الإسلام وأفرادها يتبادلون اتهامات الخيانة. وطالب الطيب بضرورة تصدي المؤسسات الدينية في الشرق والغرب لظاهرة الإساءة للإسلام ، مؤكدا أن المروجين لظاهرة الإساءة للإسلام يتغافلون عن ضحايا الحروب الأبرياء، لافتا إلى أنه لم يتم التطرق للحديث عن الدين في عمليات ارهابية خاصة في أميركا وايرلندا. وقال: «إن المتأمل المنصف في ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تخطئ عيناه هذه التفرقة اللامنطقية، أو هذا الكيلَ بمكيالين بين المحاكمة العالمية للإسلام من جانب، وللمسيحية واليهودية من جانب آخر، رُغم اشتراك الكل في عريضة اتهام واحدة، وقضية واحدة هي قضية العنف والإرهاب الديني». وتابع «فبينما مرَّ التطرُّف المسيحي واليهودي بردًا وسلامًا على الغرب دون أن تُدنَّس صورة هذين الدينين الإلهيين، إذا بشقيقهما الثالث يُحبَسُ وحده في قفص الاتهام، وتجري إدانتُه وتشويه صورتهِ حتى هذه اللحظة».

وقال البابا تواضروس، في كلمته خلال المؤتمر: إن مصر والمنطقة العربية كلها عانت من الفكر المتطرف والمتشدد الذي يشكل أخطر تحديات العيش المشترك، معتبرًا أن هناك أنواعا مختلفة من الإرهاب منها الإرهاب الديني والبدني، الإرهاب الفكري المتمثل في فرض الفكر والهجوم على ممارسات الآخرين، وهناك الإرهاب المعنوي الذي يمثل حالة التطرف الفكرية. وأشار البابا إلى ضرورة تعزيز ثقافة احترام الآخر، مقترحًا عدة حلول لتحقيق العيش المشترك والقضاء على العنف والفكر المتطرف، منها تقديم القيم الدينية في صورة مستنيرة، وإرساء خطاب بناء عصري مستنير.وأكد أن رجال الدين عليهم مسؤولية كبيرة في إرساء الخطاب العصري المستنير، وأن التنوع بين الإنسانية لا يعني الاختلاف بين الهوية الوطنية والمنهج الحضاري العصري، فالتنوع ينشئ الحوار، ويكون في دائرة من التعاون والتكامل والاستجابة لأسس وثقافة الحوار. ... المزيد
     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا