وقفة احتجاجية تندد بالانقلابيين في مأرب



تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017 مأرب (وكالات) نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب أمس، وقفة احتجاجية في ساحة الحرية تنديداً باستهداف مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، مساء الجمعة الماضي سوقاً شعبياً بالمدينة، مما أسفر عن استشهاد الطالب عادل المنة وإصابة عدد آخر. وعبر المكتب في بيان عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الانقلابيون، بحق المدنيين ومن بينهم طلاب أطفال. ودعا المحتجون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية وسرعة التحرك لحماية المدنيين وحماية العملية التعليمية من الانتهاكات التي ترتكبها هذه العناصر الإجرامية. كما دعوا المنظمات الحقوقية إلى رصد هذه الانتهاكات.