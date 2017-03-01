«التربية» تتهم الحوثيين بتحريف مناهج الدراسة

عدن (الاتحاد)

منعت وزارة التربية والتعليم في اليمن تداول الكتب المدرسية التي تم طباعتها من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في صنعاء، ويجري العمل على توزيعها للمحافظات. ووجه وزير التربية عبدالله لملس بمنع توزيع هذه الكتب التي تعرضت للتحريف والتعديل من قبل المليشيات، والتي تعزز أفكار ومعتقدات خاطئة وطائفية، مشدداً على ضرورة النزول إلى المدارس، والتأكد من عدم تناول هذه الكتب المحرفة في أوساط التلاميذ.

ودعا الوزير مجلس الآباء والأمهات إلى عقد اجتماعات استثنائية لتعريفهم بمخاطر محتوى هذه الكتب، والتحريفات الخطيرة، بما يمكنهم من وضع تدابير كفيلة بعدم وصولها إلى أبنائهم وبناتهم، وقال إن المليشيات عملت في المحافظات التي يسيطرون عليها من بينها صنعاء على تداول كتب مدرسية تحمل بذور الطائفية بهدف زرعها في الطلاب والنشء، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على طباعة الكتب المدرسية في عدن والمكلا بكميات تكفي لتوزيعها على مدارس الوطن دون التعديلات الطائفية، والتي أجراها الانقلابيون. وأكد أن هناك توجهات لتطوير المناهج التعليمية خلال العام المقبل بما يسهم في بناء الأجيال، وتوجيه العملية التربوية نحو آفاق جديدة تخدم الوطن والارتقاء به.