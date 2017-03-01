الجيش اليمني ينوه بجهود الإمارات في محاربة الإرهاب

عدن (الاتحاد)

أشاد قائد اللواء الأول في الجيش اليمني، العميد منير اليافعي، بالدعم المقدم من قبل الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي لمحاربة الإرهاب في المحافظات المحررة. وقال في تصريح: «إن دعم وجهود الإمارات ساهم بشكل فاعل في الانتصار على الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في عدن والمحافظات الأخرى المحررة من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. لافتاً إلى أن اختلاط الدم الإماراتي مع الوطن في ملحمة النصر ومحاربة المد الإيراني ومكافحة الإرهاب سيظل ديناً على أبناء الشعب وعلامة فارقة سيسطرها التاريخ مستقبلًا.

وأشار اليافعي إلى أن الإمارات قدمت دعماً سخياً للقوات الأمنية والعسكرية في عدن والمحافظات الجنوبية، من أجل محاربة الإرهاب والتطرف، وتطبيع الحياة ميدانياً. مؤكدا أن الإمارات شريك فاعل في جانب مكافحة الإرهاب في المنطقة، إلى جانب دورها الإنساني في تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية، ومشاركتها في دعم جهود ترتيب وإعادة بناء الجيش والأمن. كما نوه بالمواقف الشجاعة لقيادة التحالف العربي الشريك الأساسي في تحرير المحافظات، ومحاربة الإرهاب، ودعم البناء والإعمار.