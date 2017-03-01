أميركا في شهر تاريخ السود

كولبرت أي كينج*

قد تصنع عصيراً من ثمر الليمون، لكن هذا ربما يترك طعماً مراً. هذا العام، ستحتفل مدرستي الأم، جامعة «هوارد»، وكنيستي، «سانت ماري» الأسقفية، بمرور قرن ونصف على إنشائهما. وكلا الاحتفالين يواكب تأسيس المؤسستين بدافع من التاريخ العنصري القبيح في بلادنا. ولو لم يكن هناك عبودية، أو عاصمة دولة في القرن الـ19 مثقلة بظروف فوضوية تحيط بعدد متزايد من العبيد المحررين، لما كانت هناك حاجة لتدريب الواعظين والمعلمين وغيرهم من القادة لعلاج هذه المشكلات – ولا حاجة لوجود جامعة هوارد. وقد أدت ظروف مماثلة إلى تأسيس مدارس أميركية أفريقية أخرى للتعليم العالي. ولو لم يكن هناك رق أميركي، لما كانت هناك كليات أميركية للسود. لم تكن كنيسة «سانت ماري» وحياً نشأ من نظام حكم أسقفي، لكنها أصبحت أول مجمع أساقفة أميركي أفريقي في عاصمة الدولة لنفس السبب الذي أنشئت من أجله كنائس السود الأخرى في هذه المدينة قبل أكثر من قرنين من الزمان. وببساطة: فإن كنائس البيض - الملتزمة بإخاء الإنسان في ظل أبوة الله - لم تكن تستوعب المسيحيين السود.

وقد وافق يوم الثلاثاء قبل الماضي نهاية شهر تاريخ السود، وهو الاحتفال السنوي الذي أنشئ عام 1926 باسم «أسبوع تاريخ الزنوج» من قبل كارتر جي وودسون وجمعية دراسة حياة وتاريخ الأميركيين الأفارقة.

وكما هو الحال مع تأسيس جامعة هوارد وكنيسة سانت ماري، فإن المبرر لوجود طقوس تاريخ السود يعتمد بدرجة أقل على التطلعات الطموحة وبدرجة أكبر على الحاجة لمعالجة القبح العنصري.

وكانت عشرينيات القرن التاسع عشر حقبة في مقاطعة حيث كان يتعين على أمي وأبي وأشقائهم وأصدقائهم السير بمحاذاة مدارس البيض في طريقهم إلى المدرسة الوحيدة المخصصة للأطفال من لونهم. وكان هذا الوقت الذي يمشي فيه السود بإباء وشمم ويتنقلون بجانب المتاجر والمسارح والمطاعم التي لا تقدم خدماتها للأشخاص الذين يشبهونهم.

وفي هذه الأيام، لم يكن بوسعك أن ترى وجهاً واحداً أسود بين الأشخاص الذين يسنون القوانين والأشخاص الذين ينفذون القوانين وغيرهم ممن يحكمون وفقاً للقوانين. لم يكن ذلك فقط عالم أبويَّ، بل أيضاً العالم الذي نشأت فيه. لقد كان العالم الذي علمنا، من خلال كتب التاريخ والثقافة الشعبية أن السود ليس لديهم تاريخ يستحق المعرفة، وأننا كنا مجرد جزء من ماضي أميركا، وأننا ليس لدينا تقاليد ولا أدب ولا عقل. لقد كان العالم الذي أخبرنا أننا نستحق التجاهل.

إن الاحتفال بمرور قرن ونصف على بدء الاحتفال بشهر تاريخ السود يعطينا لحظات لكي نتوقف ونتذكر العمالقة الذين جاؤوا من قبلنا، ولمعرفة المزيد عن كفاحهم والإشادة بإنجازاتهم. هناك الكثير لنحتفل به. بيد أن هذه الاحتفالات لا تمحو الأشياء السيئة في ماضينا، أو تبعد الذكريات المؤلمة أو تعوض الخسائر الناجمة عن هذه الأشياء السيئة. كما أنها لا تخفي التغييرات التي تحدث أمام أعيننا:

جدير بالذكر أن شهر تاريخ السود هو ذكرى متعلقة بأناس وبأحداث مهمة في تاريخ الشتات الأفريقي، ويحتفل به سنوياً في الولايات المتحدة وكندا في شهر فبراير. وقد بدأ الاحتفال بهذه الذكرى في عام 1926 من قبل المؤرخ «كارتر جي وودسون» وسماها «أسبوع تاريخ الزنوج». واختار وودسون الأسبوع الثاني من فبراير لأنه يتضمن ذكرى ميلاد شخصيتين أميركيتين هما أكثر من أثر على الحياة والوضع الاجتماعي للأميركيين من أصل أفريقي وهما الرئيس الأميركي السابق أبراهام لينكولن وفريدريك دوجلاس المؤيدان لفكرة إلغاء الاستعباد.

*كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»