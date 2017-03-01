الكتاب المستعمل في معرض خيري بـ «جامعة الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تزامناً مع مبادرة «عام الخير 2017»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، نظمت مكتبات جامعة الشارقة معرضاً خيرياً لبيع الكتب المستعملة، وذلك على مدى يوميين متتاليين في مكتبة الطالبات بالجامعة، حيث ضم المعرض عدداً كبيراً من الكتب بأسعار رمزية في مجالات مختلفة، منها الطب والقانون والهندسة والعلوم والآداب وغيرها، والتي سيعود ريعها للجهات الخيرية.

وقد افتتح الدكتور حسين المهدي، عميد الخدمات الأكاديمية المساندة، المعرض معبراً عن مدى إعجابه بهذه المبادرة الخيرية والمعرض الذي لاقى إقبالاً كبيراً من قبل الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، لترسيخ روح التطوع من خلال هذه المبادرة التي تطمح للوصول إلى فئات المجتمع كافة وتمكينهم من تقديم خدمات حقيقية لمجتمع الإمارات، والاستفادة من هذه الكفاءات لخدمة الوطن.

ويستمر المعرض مفتوحاً أمام الزوار من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية لغاية يوم غد الخميس، وذلك لإتاحة المجال أمام الراغبين لزيارة المعرض والمساهمة في هذا العمل الخيري.