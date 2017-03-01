«الجناح الوطني» يعلن قائمة المتدربين في بينالي البندقية

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن القائمة النهائية للمشاركين في «برنامج التدريب في البندقية»، والتي ضمّت 21 متدرباً من الإمارات، و7 من إيطاليا، خلال المشاركة في بينالي البندقية 2017 المقام من 13 مايو-26 نوفمبر 2017.

ويشارك الجناح الوطني في بينالي البندقية كل عام بمعرض جديد يرصد ممارسات الفنون والعمارة في الدولة. ويشهد المعرض الدولي للفنون 2017، مشاركة نحو 80 جناحاً وطنياً، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من نصف مليون زائر. وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية بدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

ويتيح «برنامج التدريب في البندقية» الفرصة أمام المتدربين لاكتساب خبرات عملية أثناء توليهم مهام الإشراف على معرض الجناح الوطني في إيطالياً. ويقدم الجناح الوطني هذا العام معرضاً جديداً بعنوان «حجرة، ورقة، مقص: ممارسات اللعب والأداء» يرصد من خلاله الممارسات الفنية في دولة الإمارات من خلال إظهار مفاهيم اللعب والأداء عبر أعمال لخمسة فنانين هم: نجوم الغانم، سارة الحداد، فيكرام ديفيتشا، لانتيان شيه، والدكتور محمد يوسف.

وصل عدد المتدربين في الجناح الوطني منذ المشاركة الأولى في البينالي عام 2009 إلى أكثر من 150 متدرباً، انتقل العديد منهم إلى العمل في مجال الفنون والعمارة، بما فيهم سارة الحداد التي كانت أحد منتسبي برنامج التدريب، إذ تشارك هذا العام كفنانة في معرض الجناح.