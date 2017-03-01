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في أمسية استضافها «كتاب وأدباء الإمارات»

راشد المزروعي يحاضر حول كتابه الموسوعي عن الأمثال الشعبية
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تعتبر الإمارات وعاء جامعاً للعرقيات والثقافات المختلفة ما خلق ذخيرة غنية بالحكم والأمثال الشعبية وتنوع الأقوال والمصطلحات. جاءت هذه العبارة في سياق المحاضرة التي قدمها الدكتور راشد أحمد المزروعي، مدير مركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث الإمارات، وذلك في الأمسية التي استضافه فيها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي مساء أول أمس بمقره بالمسرح الوطني، بمناسبة إصداره الجديد للجزء الأول من موسوعة الأمثال الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور كل من: الدكتور سلطان المزروعي، والدكتور عوض صالح، والشاعر سالم بوجمهور رئيس فرع الاتحاد. قدم الضيف، الإعلامي عبدالرحمن نقي البستكي رئيس اللجنة الإعلامية بـ «الاتحاد»، منوهاً بأهمية تجربة الدكتور المزروعي الثقافية والمهنية، إضافة إلى عمله في قطاع التربية والتعليم.

وتحدث المحاضر عن جهوده في لملمة الأمثال المتناثرة من الرواة والبدو والأجداد، متطرقاً إلى أهمية حفظ الأمثال الشعبية، ودورها في المحافظة على الهوية الثقافية.

وفي الختام، وقع الباحث المزروعي كتابه الموسوعي الذي يضم معظم الأمثال والأقوال والحكم والمصطلحات الشعبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

     
 

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