«الثقافة» تطلق مشروع «بنك الكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أن «بنك الكتاب» يُعد من أهم مشاريع ومبادرات الوزارة خلال شهر القراءة، التي تساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بين أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة القراءة وتغرس بالنفوس الإيثار ومبادئ الخير في المجالات المعرفية والثقافية، لما تقدمه المبادرة من دور فعال في تعزيز روح المسؤولية والشراكة المجتمعية للإسهام في تطوير ودعم التنمية الثقافية وتعزيز ثقافة القراءة، لافتاً معاليه إلى أن المبادرة جاءت بالمقام الأول انطلاقاً من اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، وتماشياً مع مسؤوليات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في السياسة الوطنية للقراءة.
وقال معاليه: «إن القراءة هي أداة المعرفة ومفتاح الابتكار والإبداع، فالقراءة تسمو بالفكر وتفجر الإبداع وتعزز الثقة بالنفس وهذه عوامل الابتكار، والقاسم المشترك العلماء والأدباء والعظماء الذين قدموا الخير للبشرية، فقد وصلوا لما وصلوا إليه بالمثابرة على القراءة، فهي من أبرز عوامل نهضة الأمم والشعوب وحتى نهضة الأفراد، وهي العامل الرئيس والمؤدي لذلك، وبها استطاعت المجتمعات أن تجمع الماضي، وتوثق الحاضر وتستشرف المستقبل».
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وأضاف معاليه أن ما حققته السياسة الوطنية للقراءة من إحداث تغيير سلوكي في مجتمعنا لنشر ثقافة القراءة في كل المرافق والمجالات، ولدى جميع الفئات، هو مؤشر مبكر لنجاح السياسة، وإنجاز يتصدر سجل إنجازاتنا، وحرص القيادة الحكيمة على تطوير كل القطاعات لمواصلة مسيرة البذل والعطاء بكل تفانٍ وإخلاص، وإطلاق مشروع بنك الكتاب اليوم يُعد خطوة ومبادرة رائدة من جانب الوزارة في نشر الوعي الثقافي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مؤكداً معاليه أن الدولة المتقدمة تعتمد في تنميتها على قدرات العنصر البشري من أجل المعرفة والرقي والتنمية الشاملة، ولا شك أن البنك يلبي احتياجات وطموحات مستقبلية واعدة، والتي تشمل جميع مناحي الثقافة والمعرفة، وهو أمر طيب، متأملين أن تحذو كل الجهات الثقافية وذات الصلة الأخرى هذا المنحنى في ابتكار الأساليب من أجل تفعيل الشراكة المجتمعية في عام الخير أو شهر القراءة.
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أما المحور الثالث، فهو «منح المعرفة» والذي يتم تنفيذه من خلال إعداد وتجهيز مجموعات من الإصدارات والمطبوعات لإهدائها وتوزيعها داخل وخارج الدولة من خلال التنسيق مع الشركاء، ويأتي المحور الرابع «التطوع المعرفي»، وذلك من خلال ترسيخ وتعزيز روح وبرامج التطوع المعرفي بين كل فئات المجتمع من خلال تمكينهم من المشاركة بالخدمات التطوعية في أنشطة وخدمات المشروع، والبرامج التطوعية في مجال تعزيز القراءة.
ودعا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كل أفراد المجتمع والهيئات والمؤسسات من لديهم القدرة والرغبة في المشاركة في مشروع بنك الكتاب، أن يقوموا بتقديم الدعم من خلال التبرع بما يستطيعون من الكتب، سواء كانت جديدة أو مستعملة، أو المشاركة في معارض الكتب الخيري أو التطوع المعرفي.