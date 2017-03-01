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ثقوب سوداء تبتلع النجوم
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

باريس(أ ف ب)

كشفت دراسة حديثة عن أن ظاهرة ابتلاع الثقوب السوداء الهائلة للنجوم في الكون أثناء اصطدام المجرات، تجري بوتيرة أكبر بمئة مرة مما كان يعتقد. وكان العلماء يعتقدون أن هذه الظاهرة نادرة، وتقع مرة واحدة كل عشرة آلاف سنة أو مئة ألف في المجرة الواحدة، بحسب ما كتب الباحثون في الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر استرونومي».

وفي مركز كل مجرة، بما في ذلك مجرة درب التبانة التي تقع فيها المجموعة الشمسية وكوكب الأرض، يوجد ثقب أسود هائل.. والثقوب السوداء هي مناطق ذات كثافة هائلة تنجم عن انهيار نجم على نفسه، فيصبح ذا قوة جذب كبيرة جداً تبتلع كل الأجرام المحيطة بها.

     
 

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