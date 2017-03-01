أوسكار «مون لايت» ينعش آمال فقراء ميامي

ميامي (أ ف ب)

أعاد فوز «مون لايت» بأوسكار أفضل فيلم، الأمل والفخر إلى حي في ميامي تجري فيه أحداث هذا العمل السينمائي، يتخبط في الفقر والعنف ودوامة المخدرات. وتؤكد ناتالي جوي بالدي المديرة الفنية لمركز الفنون البصرية والمسرحية في مدرسة ميامي نورثويسترن سينيور، أن «كثيرين يظنون أن سمعتنا سيئة، لكن هذا الأمر ليس بالصحيح».. ففي هذه المؤسسة الواقعة في حي ليبرتي سيتي المعروف عنه أنه منطقة خطرة، درس مخرج الفيلم باري جنكينز قبل أن يختار طلاباً منه للمشاركة في عمله.

وتقول ناتالي جوي بالدي، «نحن رزناء وأذكياء وموهوبون وأصحاب مهارات، ونقوم بواجباتنا»، مضيفة «جل ما نحتاجه هو أن يرى أطفالنا الجانب الإيجابي من ليبرتي سيتي، فأمور عظيمة تحدث هنا، كما رأيتم البارحة». و«مون لايت» هو أول فيلم يصور في ميامي يفوز بأوسكار أفضل فيلم، فيما نال أحد ممثليه، وهو ماهيرشالا علي بأوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي، وأصبح أول مسلم يفوز بأوسكار في فئة التمثيل أيضاً.

كذلك نال «مون لايت» أوسكار أفضل سيناريو مقتبس، واستوحي هذا الفيلم من مسرحية لتاريل ماكرايني، بعنوان «إن مون لايت بلاك بويز لوك بلو» استلهم مؤلفها أحداثها من حياته كشاب مثلي في ليبرتي سيتي.