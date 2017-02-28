بالصور .. جوارديولا: منصور بن زايد عقلية رائعة

محمد حامد (دبي)

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عقب العودة من أبوظبي التي أمضى بها «البلو مون» أياماً عدة في معسكر تدريبي ناجح، أنه يشعر بسعادة غامرة، لأنه تحدث للمرة الأولى مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك النادي، وكشف المدرب الإسباني عن إعجابه الشديد بالعقلية الرائعة لسمو الشيخ منصور، ومعرفته بأدق تفاصيل العمل في النادي.

وتابع جوارديولا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر النادي: "أتحدث بصفة مستمرة مع رئيس النادي خلدون المبارك، فهو دائم الحضور إلى النادي، ولكنني التقيت سمو الشيخ منصور بن زايد مالك النادي، وتحدثت معه للمرة الأولى خلال وجودنا في أبوظبي، لقد أعجبت بشدة بحجم معرفة سموه بالتفاصيل كافة التي تتعلق بالفريق".

وأكمل جوارديولا سرد انطباعاته عن اللقاء الأول مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فقال: "سموه يشعر بالسعادة لأنه يشاهد جميع مبارياتنا، ويلمس الجهود التي نبذلها، تلك الجهود وهذا التفاني هما مطلب سموه الدائم، من الرائع أن سموه يعلم جيداً أننا نفعل كل شيء لمصلحة هذا النادي، نحن نحارب حتى آخر لحظة على الصعد كافة، اللقاء مع سموه كان رائعاً، خاصة أننا تعرفنا إليه عن قرب، وأدركنا جيداً اهتمامه اللافت بالتفاصيل كافة".