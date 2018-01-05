«آبل»: إصلاح «سفاري» خلال أيام

نيويورك (رويترز)

تبث شركة آبل برنامجاً لإصلاح متصفح الإنترنت سفاري على أجهزة آيفون وآيباد وماك خلال أيام حسبما قالت الشركة أمس الأول، بعد أن اكتشفت شركات كبيرة لصناعة الرقائق الإلكترونية عيوباً جعلت كل أجهزة الكمبيوتر الحديثة تقريباً عرضة للاختراق.

وكشف جوجل التابع لشركة ألفابت وباحثون آخرون في مجال أمن الإنترنت عن عيبين رئيسين في الشرائح أحدهما يسمى ميلتداون يؤثر على رقائق شركة إنتل فقط، وآخر يسمى سبيكتر يؤثر على كل رقائق الكمبيوتر تقريباً التي صنعت خلال السنوات العشر الماضية، وأثارت هذه الأنباء عملية بيع مكثفة لأسهم إنتل مع محاولة المستثمرين تقييم التكاليف على شركة صناعة رقائق الكمبيوتر.

وقالت شركة آبل في بيان على موقعها الإلكتروني، إن ميلتداون وسبيكتر أثرا على كل الأجهزة التي تعمل بنظامي ماك وأي.أو.إس، لكن آخر تحديث لنظم تشغيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ماك وأجهزة آبل التلفزيونية والآيفون والآيباد قام بحماية المستخدمين من هجوم ميلتداون، ولم يؤد لإبطاء الأجهزة.