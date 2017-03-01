لاتسيو وروما.. ديربي الإثارة الدائمة

مراد المصري (دبي)

يلتقي لاتسيو مع روما الليلة في مواجهة «ديربي» نارية متجددة بينهما، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، تحمل الكثير من الذكريات الممزوجة بنكهة الانتصارات والمشادات داخل الملعب وعلى المدرجات من أجل إعلان الفريق الفائز سيداً للعاصمة الإيطالية. ويمر لاتسيو بفترة إيجابية على صعيد النتائج سواء في منافسات الدوري الإيطالي أو مسابقة الكأس، وذلك بعدما وجد المدرب سيموني إنزاجي الخطة الأنسب لاستخراج أفضل ما لدى مجموعته، عبر إعادة نشاط المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، وصانع الألعاب الصاعد البرازيلي فيليبي أندرسون، ومعهما صاحب الخبرة الأرجنتيني لوكاس بيليا.

كما يمر روما «الذئاب» بفترة إيجابية أيضاً حقق خلالها العديد من الانتصارات المتتالية في مختلف المسابقات، منها الفوز خارج القواعد على فياريال الإسباني برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الأوروبي، فيما عاد بفوز ثمين وكبير على إنتر ميلان بنتيجة 3-1 مطلع الأسبوع الجاري في الدوري، من شأنه أن يعزز من آماله في هذه المواجهة.

ويعتمد روما بشكل واضح على هدافه المتألق في الآونة الحالية البوسني أدين دجيكو، ومعه المصري محمد صلاح الذي عاد بنفس السرعة والقوة من البطولة الأفريقية، ويوجد البلجيكي ناينجولان الذي عرف طريق المرمى كثيراً العام الحالي رغم مهامه الدفاعية في وسط الملعب.

وخرج روما بالعديد من الفوائد في المباراة الماضية أمام الإنتر، ومنها تعزيز الانسجام بين ثنائي الوسط كيفن ستروتمان ودانييلي دي روسي، اللذين فرضا أسلوبهما بالهيمنة وحيازة الكرة بشكل كامل، فيما كان الدفاع ثابتاً خلال المباراة عبر الثلاثي كوستاس مانولاس، فيديريكو فازيو وأنطونيو روديجر.