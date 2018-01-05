لندن الأكثر جاذبية لاستثمارات التكنولوجيا

لندن (رويترز)

أظهرت بيانات أمس، أن لندن كانت أكبر مدينة في أوروبا للاستثمارات في مجال التكنولوجيا العام الماضي، مع حصول شركات في العاصمة البريطانية على قدر من التمويل أكبر من الشركات الموجودة في باريس، وبرلين، ومدن أخرى.

واجتذبت شركات التكنولوجيا في لندن 2.45 مليار جنيه استرليني(3.3 مليار دولار) من تمويل رأس المال الاستثماري في 2017 أي نحو 80% من 2.99 مليار جنيه، تم استثمارها في بريطانيا ككل، وذلك وفقاً لما أظهرته بيانات جمعتها مؤسسة بيتشبوك فور لندن أند بارتنرز لبيانات رأس المال الاستثماري.

وقالت إيلين بوربيدج المشاركة في شركة باشون كابيتل، إنه ليس أمراً مفاجئاً رؤية لندن وبريطانيا تتصدران القائمة لأن لديهما المواهب ورأس المال الاستثماري المطلوب.

وأضافت، «إنها شهادة لمنظمي المشاريع لدينا بأن قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة ما زال يقدم شركات تحتل الصدارة في تطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية».

وأظهرت البيانات أن التكنولوجيا المالية كانت أكثر القطاعات جذباً للمستثمرين، حيث اجتذبت رقماً قياسياً بلغ 1.34 مليار جنيه استرليني في رأس المال الاستثماري.

كما أظهرت البيانات أن قطاع الذكاء الاصطناعي كان مجالاً آخر شهد نمواً، حيث جمعت الشركات العاملة في هذا المجال، والتي مقرها بريطانيا 488 مليون جنيه استرليني، وهو ما يزيد مرتين عن عام 2016.