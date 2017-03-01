الهاجري يسجل أول أهدافه للظفرة وبوكو ينهي صيامه مع الشباب

منير رحومة (دبي)
حرصت أندية دوري الخليج العربي خلال فترة توقف الدوري لأسبوعين بسبب إقامة مسابقة دوري أبطال آسيا، على خوض سلسلة من المباريات الودية من أجل تجهيز لاعبيها، ورفع درجة استعداداتهم لاستئناف الجولات الحاسمة من الدوري. وفي الوقت الذي خاض فيه سفراء الكرة الإماراتية، وهم الجزيرة والأهلي والعين والوحدة، مواجهتين قويتين لكل فريق في البطولة الآسيوية، واستفادوا من الاحتكاك القوي مع نخبة من أفضل الأندية، فإن 9 أنديتنا المحلية، خاضت 7 مباريات ودية لتحقيق جملة من الأهداف الفنية، خاصة أن فترة التوقف تأتي في توقيت مناسب لإعادة ترتيب الصفوف ومراجعة بعض الجوانب الفنية.
وفي الوقت الذي فضل الوصل الاكتفاء بالتدريبات تفادياً لأية إصابات وتأجيل خوض مباريات ودية إلى فترة التوقف المقبلة، كثفت بعض الفرق من تجاربها لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة مثل الشارقة والظفرة اللذين لعب كل منهما مباراتين وديتين، بينما لعب كل من بني ياس والشباب والإمارات ودبا الفجيرة واتحاد كلباء والنصر وحتا مباراة واحدة. وخاض الظفرة مباراتين أمام النصر وبني ياس، ولعب الشارقة مباراتين مع الفريق الصيني شينزهين، ولعب اتحاد كلباء مع حتا، ولعب الإمارات مع دبا الفجيرة.
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وبغض النظر عن نتائج هذه المباريات الودية، فإن فرق دوري الخليج العربي خرجت بالعديد من المكاسب الفنية المهمة، والتي ينتظر أن تظهر بشكل واضح عمد استئناف الدوري بداية من الجولة 20، حيث سيشتد التنافس لجمع النقاط، خاصة أن المنطقة الخطرة في جدول الترتيب اتسعت لتشمل ستة فرق، تتصارع للإفلات من شبح الهبوط.