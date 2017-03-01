طشقند (الاتحاد)

حقق العين فوزاً مهماً، ورفع رصيده إلى أربع نقاط، بعد تغلبه على مضيفه بونيودكور الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الثانية التي أقيمت أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن مباريات دور المجموعات ولحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي احتضنها ملعب ستاد بونيودكور، وانتهى شوطها الأول بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

سجل للعين عمر عبدالرحمن في الدقيقتين 8 و88، والبرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 15، بينما سجل لفريق بونيودكور سيمارتان في الدقيقة 10 وخمدوف في الدقيقة 43.

وتعتبر هذه هي الخسارة الثانية للفريق الأوزبكي بعد فقدانه نقاط مباراته الأولى أمام الأهلي السعودي وخسارته بهدفين نظيفين ليبقى في ذيل القائمة دون رصيد من النقاط، وتألق عمر عبدالرحمن في اللقاء بشكل لافت، واستحق نجومية المباراة، حيث وقع اختيار الاتحاد الآسيوي على صانع ألعاب «الزعيم» كأفضل لاعب في المباراة، ليحصل على هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي في النسخة الحالية، حيث سبق أن نال هذا اللقب في مباراة العين وذوب آهن أصفهان الإيراني في الجولة الأولى.

بدأ الفريقان المباراة بأداء هجومي مفتوح، حيث سعى كل منهما لهز شباط الطرف الآخر في وقت مبكر، ولكن لم تشهد الدقائق الافتتاحية أي فرص خطرة للفريقين إلى أن حانت الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، عندما تعرض «الموهوب» عمر عبدالرحمن للعرقلة على حدود منطقة الجزاء ليتصدى بنفسه لتنفيذ الركلة الحرة ويسددها يسارية قوية فشل الحارس الأوزبكي زوخروف في الحيلولة دونها والشباك لينال فريق العين هدف السبق.