«بياجيه» ترعى جوائز الحصان الذهبي الـ54

تواصل بياجيه دعم ميادين الفنون وبخاصة صناعة السّينما، إذ تولت مرة أخرى رعاية حفل جوائز الحصان الذهبي بدورته الـ54 في Sun Yat-Sen Memorial Hall في تايبيه مؤخرا، والذي سلط الضوء على المخرجين العاملين في تايوان، والصين وهونغ كونغ، لتبرز بياجيه تألّقها من خلال ساعاتها ومجوهراتها.

حضر الحفل عدد من المشاهير، حيث يُعدّ حفل جوائز الحصان الذهبي من أهمّ الأحداث المرموقة في عالم السّينما الصّينية. وبوصفها الراعية الرسميّة للسّنة الخامسة على التوالي، حقّقت بياجيه العديد من الإنجازات إلى جانب لجنة الحفل التنفيذية في تايبيه على مدار السنوات.